2020-06-15T11:06:58+03:00
Общество

Карим Ибрагимов: «В условиях пандемии коронавируса к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно»

По мнению депутата Городской думы Нижнего Новгорода, электронное голосование в первую очередь оценит молодежь
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Проводя голосование по внесению поправок в Конституцию страны, власть хочет услышать голос каждого гражданина. В условиях пандемии необходимо создать для избирателей максимально простые и удобные условия для голосования», - считает депутат городской Думы Нижнего Новгорода Карим Ибрагимов.

- Лично я склонен поддержать очную форму голосования, потому что она более доступна, привычна и понятна избирателям. Как показывает практика, наибольшая избирательная активность наблюдается у людей старшего поколения. Многие оценивают приход на избирательный участок как обязанность, как гражданское право, которое они должны обязательно реализовать. Несомненно, в условиях пандемии короновируса к организации голосования нужно подойти максимально ответственно. Это, конечно, задача государства - обеспечить безопасность нахождения избирателей на участках в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В электронном формате голосования также есть преимущества. Их прежде всего оценит молодежь, ведь такой способ голосования удобен и позволяет сэкономить главный ресурс – время. У меня тоже очень мало свободного времени, поэтому однозначно буду голосовать с помощью электронной площадки. Думаю, на предстоящем голосовании сложностей не возникнет, — уверен Карим Ибрагимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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