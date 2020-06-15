2020-06-15T11:03:44+03:00
Общество

Дмитрий Сватковский: «Это большое достижение, что нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования»

По мнению депутата Госдумы, ключевые поправки в Конституцию связаны с гарантиями в соцсфере и новым балансом между ветвями власти
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Дмитрий Сватковский поделился своим мнением по поводу процедуры голосования за поправки в Конституцию РФ:

- Я положительно оцениваю возможность голосования в Нижегородской области за поправки в Конституцию в двух форматах: очно и онлайн – это большое достижение. Давайте будем объективными: будущее - за электронным голосованием. Но при этом надо учитывать, что на данном этапе многие нижегородцы, особенно старшее поколение, скорее всего, предпочтут традиционный способ волеизъявления. Главное, что у нижегородцев появился выбор, и пусть каждый для себя определит наиболее удобную и безопасную форму голосования. На мой взгляд, в этом большая заслуга нижегородского правительства и лично губернатора Глеба Никитина, – говорит Дмитрий Сватковский.

- Знаю, что пока в обществе есть недоверие к электронному голосованию. Но, как правило, новое в нашей жизни первоначально воспринимается с сомнением. Вспомните, например, как несколько лет назад некоторые банки стали принимать оплату за ЖКХ только через терминалы. Тогда тоже было много недовольных, а сейчас это стало нормой жизни.

Вместе с коллегами я выступал одним из авторов законопроекта о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на выборах через Интернет в Москве и могу подтвердить, что защищенность и при этом прозрачность голосования через Интернет чуть ли не выше, чем при обычном голосовании. И лично я, скорее всего, предпочту голосование онлайн – для меня это более удобный и быстрый способ волеизъявления, - сообщил депутат.

По мнению депутата Госдумы, ключевые поправки в Конституцию связаны с гарантиями в соцсфере и новым балансом между ветвями власти.

- Это гарантия, что МРОТ будет не менее величины прожиточного минимума, обязательство об индексации размера пенсий не реже раза в год, индексация социальных пособий. Причем речь идет не только о защите интересов граждан здесь и сейчас. Это станет приоритетом и для будущих поколений, которые будут обязаны неукоснительно исполнять положения Конституции.

- Конечно, очень значимо и новое распределение ответственности в высших эшелонах власти. Наделение дополнительными полномочиями обеих палат парламента – это исторические вехи, основная цель которых – баланс между ветвями власти. Сбалансированность – основополагающий фактор, который позволит принимать более взвешенные решения, - прокомментировал Дмитрий Сватковский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство развязки в Сормове начнется до конца лета
ПСБ и ВШЭ при поддержке Минобороны РФ провели первое в России онлайн-обучение действующих военнослужащих
Ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду планируют завершить к концу августа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 15 июня 2020 года: Антирейтинг возглавляет Автозавод
В Кстове конфликт из-за медицинской маски закончился стрельбой
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года составляет 6811 человек
Карим Ибрагимов: «В условиях пандемии коронавируса к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно»
Дмитрий Сватковский: «Это большое достижение, что нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования»
С 1 июля в Нижегородской области все лекарства будут промаркированы
В Нижнем Новгороде ожидается теплая, но не жаркая погода
ДТП с участием «Скорой» с включенными проблесковыми маячками произошло на Бору
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на межпаводковый период установлен до 10 июля
С 20 июня меняется расписание двух нижегородских электричек
Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород-Уфа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 14 июня 2020 года: Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района
Сергей Солодов: «Основополагающими являются поправки в Конституцию, которые касаются семьи и детей»
Саратовский музыкант ответил Урганту на предложение отправить Ефремова в Саратов
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года составляет 6758 человек
Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот
Игорь Тюрин: «Очень важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны»