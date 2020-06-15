С 1 июля в Нижегородской области все лекарства будут промаркированы

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:58:06+03:00

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С 1 июля в Нижегородской области вводится обязательная цифровая маркировка лекарств, а также обуви и сигарет. Товары из этих категорий, поступающие в продажу, должны быть промаркированы, каждому присваивается индивидуальный код. Код наносится на упаковку на заводе, и позволяет проследить весь путь товара от производства до прилавка. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав. Также будет представлена информация о возврате товара предыдущим покупателем, если таковой был.

Промаркирована должна быть каждая единица товара. Исключение составляют только лекарства, которые выпущены ранее – они могут оставаться в обороте до истечения срока годности.

Предполагается, что система маркировки будет к 2024 году распространится на большинство товаров. Напомним, ранее маркировались алкоголь и меховые изделия.

Подробная информация о системе маркировки -

Подробнее о национальной системе маркировки — здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU