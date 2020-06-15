2020-06-15T09:58:06+03:00
Общество

С 1 июля в Нижегородской области все лекарства будут промаркированы

Исключение составляют лекарства, выпущенные ранее
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 июля в Нижегородской области вводится обязательная цифровая маркировка лекарств, а также обуви и сигарет. Товары из этих категорий, поступающие в продажу, должны быть промаркированы, каждому присваивается индивидуальный код. Код наносится на упаковку на заводе, и позволяет проследить весь путь товара от производства до прилавка. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав. Также будет представлена информация о возврате товара предыдущим покупателем, если таковой был.

Промаркирована должна быть каждая единица товара. Исключение составляют только лекарства, которые выпущены ранее – они могут оставаться в обороте до истечения срока годности.

Предполагается, что система маркировки будет к 2024 году распространится на большинство товаров. Напомним, ранее маркировались алкоголь и меховые изделия.

Подробная информация о системе маркировки -

Подробнее о национальной системе маркировки — здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство развязки в Сормове начнется до конца лета
ПСБ и ВШЭ при поддержке Минобороны РФ провели первое в России онлайн-обучение действующих военнослужащих
Ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду планируют завершить к концу августа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 15 июня 2020 года: Антирейтинг возглавляет Автозавод
В Кстове конфликт из-за медицинской маски закончился стрельбой
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года составляет 6811 человек
Карим Ибрагимов: «В условиях пандемии коронавируса к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно»
Дмитрий Сватковский: «Это большое достижение, что нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования»
С 1 июля в Нижегородской области все лекарства будут промаркированы
В Нижнем Новгороде ожидается теплая, но не жаркая погода
ДТП с участием «Скорой» с включенными проблесковыми маячками произошло на Бору
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на межпаводковый период установлен до 10 июля
С 20 июня меняется расписание двух нижегородских электричек
Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород-Уфа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 14 июня 2020 года: Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района
Сергей Солодов: «Основополагающими являются поправки в Конституцию, которые касаются семьи и детей»
Саратовский музыкант ответил Урганту на предложение отправить Ефремова в Саратов
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года составляет 6758 человек
Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот
Игорь Тюрин: «Очень важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны»