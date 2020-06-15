В Нижнем Новгороде ожидается теплая, но не жаркая погода

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:51:53+03:00

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Сегодня, 15 июня, в Нижнем Новгороде ожидается теплая, но не жаркая солнечная погода. Температура воздуха от 19 градусов утром поднимется до 22 градусов днем и вечером. К ночи, впрочем, немного похолодает – до +15 градусов.

По прогнозам синоптиков, осадков в течение дня и ночи не ожидается.

Ветер восточный и юго восточный, 1-2 метра в секунду, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление – от 762 миллиметров ртутного столба днем, до 758 ночью. Относительная влажность – 44-53%.

Перепады погоды ожидают нижегородцев в течение всей недели. Днем температура воздуха будет подниматься до 23-25 градусов, а ночью в регион приходит прохлада – 13-17 градусов выше нуля. В среду и субботу ожидается облачная погода, вероятны грозы, в остальные дни – ясно и солнечно. Ветер умеренный – 2-3 метра в секунду, порывы до 7-9 метров в секунду.

К концу недели погода испортится. В воскресенье и в начале следующей недели температура воздуха днем – не выше 19 градусов, ночью – 10-12 градусов. Усилится ветер – вероятны порывы до 15 метров секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU