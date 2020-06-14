2020-06-14T20:45:22+03:00
Происшествия

ДТП с участием «Скорой» с включенными проблесковыми маячками произошло на Бору

Пока информации о пострадавших и погибших нет
Анастасия НАЗАРОВА
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Автомобильная авария с участием иномарки и «Скорой» произошла на трассе Нижний Новгород - Киров вечером 14 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, иностранное авто не предоставило преимущество машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, в результате чего автомобиль столкнулся с впереди стоящим транспортным средством.

- По имеющейся на данный момент информации, пострадавших и погибших нет. Машины получили механические повреждения, - уточнили в полиции.

Добавим, что обстоятельства ДТП, произошедшего в поселке Рекшино, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород-Уфа. Осуществляя поворот, водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество другому авто, в результате чего произошло столкновение.

Иномарка врезалась в Скорую на Бору.Видео: https://vk.com/novgorod_52

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ИСТОЧНИК KP.RU

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