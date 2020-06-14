МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:01:32+03:00

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Высокая пожарная опасность лесов и торфяников ожидается местами по Нижегородской области и в пригородах Нижнего Новгорода с 15 по 17 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхневолжское УГМС».

Спасатели МЧС напоминают, что в пожароопасный период необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила: не сжигать мусор рядом с лесами, не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не курить и не бросать горящие спички возле лесных насаждений, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла.

- При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов, - отметили в пресс-службе нижегородского управления МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU