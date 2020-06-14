2020-06-14T14:47:42+03:00
Общество

Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на межпаводковый период установлен до 10 июля

Это сделано для обеспечения судоходства, безопасности населения и объектов экономики на территории региона
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: сайт "Русгидро".Фото: сайт "Русгидро".
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Предложения по режимам работы 12 гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада были рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы с участием нижегородского минэкологии.

Как рассказали в пресс-службе министерства, для обеспечения судоходства, безопасности населения и объектов экономики на территории региона требуется регулирование режимов работы Рыбинского, Чебоксарского гидроузлов и Нижегородской ГЭС.

- Гидрометеорологическая обстановка на трех указанных объектах Волжско-Камского каскада благоприятная. В целях обеспечения завершения графика специального весеннего попуска на нижнюю Волгу актуализированы режимы работы гидроузлов водохранилищ каскада с 11 июня по 10 июля, - уточнили в минэкологии.

На это время уровень воды на Нижегородской ГЭС в верхнем бьефе поддерживается в пределах отметок 83,6 - 84,0 м БС, при среднесуточных сбросных расходах - не менее 1300 кубометров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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