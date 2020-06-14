С 20 июня меняется расписание двух нижегородских электричек

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:40:29+03:00

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Пригородные поезда арзамасского направления начинают курсировать по измененному расписанию с 20 июня 2020 года. Как сообщается на сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», график меняется по техническим причинам.

Так, до 31 июля 2020 года изменяется расписание следующих пригородных поездов: № 6717/6718 сообщением Нижний Новгород - Арзамас-2 (он будет отправляться в 15.15 и прибывать на конечную станцию в 18.08) и № 6832 сообщением Арзамас-2 - Сергач (он будет отправляться в 18.09 и прибывать на конечную станцию в 20.05).

Ранее пресс-служба АО «ВВППК» сообщала, что с 15 июня 2020 года на маршруте поезда № 6324 Вязники - Нижний Новгород вводится остановка на о. п. Калининская. Поезд № 6324 будет отправляться в 15.40 и прибывать на конечную станцию в 18.09.

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ИСТОЧНИК KP.RU