2020-06-14T14:32:06+03:00
Общество

Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов

С 15 июня количество дежурных групп и детсадов увеличится
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детских садов, сообщил глава регионального министерства образования Сергей Злобин в своем «Инстаграме».

Чиновник пояснил, что право вводить свободное посещение дошкольных образовательных учреждений закреплено за муниципальными образованиями губернаторским указом. При этом данным по детсадам этих муниципалитетов не учитываются в статистике дежурных групп, которые работают в период пандемии коронавируса.

- Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит сохранить и развить эту тенденцию, - заявил министр.

Также Сергей Злобин рассказал, что с 15 июня 2020 года увеличивается количество дежурных групп и детсадов, открытых для посещения.

- По Нижнему Новгороду сразу две хорошие новости: вернулась в работу большая часть из дежурных групп, закрытых на карантин по карте контактов, и количество детей в дежурных группах Нижнего Новгорода стало свыше 10 тысяч человек (301 детсад, 976 дежурных групп, 10080 детей). В Дзержинске закрыли одну дежурную группу. И это еще раз напоминает нам о том, что самое безопасное для детей - оставаться дома! - заключил глава минобра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на межпаводковый период установлен до 10 июля
С 20 июня меняется расписание двух нижегородских электричек
Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород-Уфа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 14 июня 2020 года: Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района
Сергей Солодов: «Основополагающими являются поправки в Конституцию, которые касаются семьи и детей»
Саратовский музыкант ответил Урганту на предложение отправить Ефремова в Саратов
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года составляет 6758 человек
Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот
Игорь Тюрин: «Очень важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны»