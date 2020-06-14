Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов
Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детских садов, сообщил глава регионального министерства образования Сергей Злобин в своем «Инстаграме».
Чиновник пояснил, что право вводить свободное посещение дошкольных образовательных учреждений закреплено за муниципальными образованиями губернаторским указом. При этом данным по детсадам этих муниципалитетов не учитываются в статистике дежурных групп, которые работают в период пандемии коронавируса.
- Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит сохранить и развить эту тенденцию, - заявил министр.
Также Сергей Злобин рассказал, что с 15 июня 2020 года увеличивается количество дежурных групп и детсадов, открытых для посещения.
- По Нижнему Новгороду сразу две хорошие новости: вернулась в работу большая часть из дежурных групп, закрытых на карантин по карте контактов, и количество детей в дежурных группах Нижнего Новгорода стало свыше 10 тысяч человек (301 детсад, 976 дежурных групп, 10080 детей). В Дзержинске закрыли одну дежурную группу. И это еще раз напоминает нам о том, что самое безопасное для детей - оставаться дома! - заключил глава минобра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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