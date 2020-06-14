2020-06-14T14:51:53+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород-Уфа

Столкновение двух автомобилей произошло днем 14 июня
Анастасия НАЗАРОВА
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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства автомобильной аварии, которая произошла в Лысковском районе днем 14 июня. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, две машины столкнулись на 495 километре трассы Нижний Новгород - Казань - Уфа.

Осуществляя поворот, водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество другому авто, в результате чего произошло столкновение.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, из них двое - дети трех и восьми лет.

- Все доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники УГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в Главке.

Чуть позже стало известно, что среди пострадавших 29-летний водитель «Лады» и 29-летняя женщина, а также 27-летняя водитель «Лифана» и два мальчика трех и восьми лет.

Напомним, 13 июня 2020 года на нижегородских дорогах случились сразу две крупные аварии с погибшими и пострадавшими. В результате одной из них скончались четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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