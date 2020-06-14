Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 14 июня 2020 года: Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района
Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за 13,9 тысячи человек. Из них 6,7 тысячи проживают в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 14 июня 2020 года.
Тройка лидеров антирейтинга за сутки не изменилась. На первом месте по-прежнему находится Автозавод, где число заболевших новой коронавирусной инфекцией выросло до 1,3 тысячи жителей. На втором месте пребывает Канавино - там 1,1 тысячи заболевших. А на третьем месте - Ленинский район с 1059 «ковидными» пациентами.
КОНКРЕТНО
Автозаводский район - 1344;
Канавинский район - 1177;
Ленинский район - 1059;
Сормовский район - 826;
Нижегородский район - 716;
Советский район - 635;
Московский район - 602;
Приокский район - 426.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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