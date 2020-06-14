Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 14 июня 2020 года: Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:18:01+03:00

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Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за 13,9 тысячи человек. Из них 6,7 тысячи проживают в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 14 июня 2020 года.

Тройка лидеров антирейтинга за сутки не изменилась. На первом месте по-прежнему находится Автозавод, где число заболевших новой коронавирусной инфекцией выросло до 1,3 тысячи жителей. На втором месте пребывает Канавино - там 1,1 тысячи заболевших. А на третьем месте - Ленинский район с 1059 «ковидными» пациентами.

КОНКРЕТНО

Автозаводский район - 1344;

Канавинский район - 1177;

Ленинский район - 1059;

Сормовский район - 826;

Нижегородский район - 716;

Советский район - 635;

Московский район - 602;

Приокский район - 426.

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ИСТОЧНИК KP.RU