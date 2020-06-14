2020-06-14T13:17:26+03:00
Общество

Сергей Солодов: «Основополагающими являются поправки в Конституцию, которые касаются семьи и детей»

Председатель профсоюзного комитета Горьковского автомобильного завода прокомментировал поправки в Конституцию РФ, вынесенные на голосование 1 июля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Председатель профсоюзного комитета Горьковского автомобильного завода Сергей Солодов прокомментировал поправки в Конституцию РФ, вынесенные на голосование 1 июля 2020 года.

- Считаю, что основополагающими поправками являются те, которые касаются семьи и детства. От того, насколько здоровыми, благополучными будут семьи, напрямую зависит состояние общества в целом, - заявил Солодов.

По его словам, в основном законе страны будет уделено повышенное внимание демографии и развитию территорий для комфортного проживания детей и взрослых, что является правильным.

- На просторах нашей необъятной Родины должны появляться новые поселки, расти города, развиваться инфраструктура, - уточнил председатель профсоюза. - Радует, что нижегородцы смогут проголосовать в дистанционном режиме. Особенно это нововведение актуально для сотрудников Горьковского автозавода, которые скоро отправляются в корпоративный отпуск и смогут проголосовать даже со своих дачных участков, не будучи привязанными к месту регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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