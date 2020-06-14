Саратовский музыкант ответил Урганту на предложение отправить Ефремова в Саратов

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:11:12+03:00

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Актер Андрей Ургант предложил отправить своего коллегу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии, в саратовский драмтеатр вместо колонии. Ответ Саратова не заставил себя ждать, передает сайт kp.ru.

Выпускник театрального факультета Саратовской консерватории, актер и музыкант Василий Уриевский записал видеоответ на идею отправить Ефремова в провинцию вместо колонии.

Напомним, Андрей Ургант заявил, что отправить актера, учинившего страшную автокатастрофу, в Саратов, будет худшим для него наказанием.

- Человек нажрался, впилился и убил другого человека. Вот так и можно прокомментировать. Единственное, говорят сейчас, что хотят наказать его - отправить в колонию на восемь или шесть лет за разные преступления. А я бы взял и послал его в город Саратов на семь лет работать в саратовском русском драматическом театре. Вот это было бы круто. Что бы он тогда делал, я не знаю, потому что он не сможет без Москвы, - считает Ургант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/784785" frameborder="0"></iframe> На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU