Саратовский музыкант ответил Урганту на предложение отправить Ефремова в Саратов
Актер Андрей Ургант предложил отправить своего коллегу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии, в саратовский драмтеатр вместо колонии. Ответ Саратова не заставил себя ждать, передает сайт kp.ru.
Выпускник театрального факультета Саратовской консерватории, актер и музыкант Василий Уриевский записал видеоответ на идею отправить Ефремова в провинцию вместо колонии.
Напомним, Андрей Ургант заявил, что отправить актера, учинившего страшную автокатастрофу, в Саратов, будет худшим для него наказанием.
- Человек нажрался, впилился и убил другого человека. Вот так и можно прокомментировать. Единственное, говорят сейчас, что хотят наказать его - отправить в колонию на восемь или шесть лет за разные преступления. А я бы взял и послал его в город Саратов на семь лет работать в саратовском русском драматическом театре. Вот это было бы круто. Что бы он тогда делал, я не знаю, потому что он не сможет без Москвы, - считает Ургант.
На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU