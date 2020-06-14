2020-06-14T12:25:58+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года составляет 6758 человек

Смертельно опасное заболевание побороли еще 89 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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48,3 % заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели. По данным на 14 июня 2020 года, смертельно опасное заболевание побороли еще 89 жителей региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на 14 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,79. Несмотря на послабления, которые введены со вчерашнего дня в регионе, необходимо по-прежнему соблюдать меры безопасности.

За последние сутки диагноз подтвердился у 215 нижегородцев, что гораздо меньше, чем днями ранее. Однако, как отметил глава региона, расслабляться рановато.

- Надо, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие одну-две недели, - добавил чиновник.

Кстати, на амбулаторном лечении сейчас пребывают более 4,6 тысячи нижегородцев. А в больницах лечатся около 2,4 тысячи зараженных коронавирусом пациентов. В обсерваторах при этом находятся 90 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 14 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13995 человек;

- число умерших выросло до 168 человек;

- число выздоровевших выросло до 6758 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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