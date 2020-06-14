Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде
Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, разметка нанесена на трех километрах дороги на улице Федосеенко. Современный материал позволит повысить безопасность движения транспорта. До 31 июля 2020 года в приволжской столице нанесут 5,8 тысячи километров дорожной разметки.
- Нанесение разметки будет проводиться во всех районах и городских округах: она появится на 74 объектах, ремонт которых включен в программу нацпроекта, - уточнил глава региона.
В свою очередь глава областного минтранса Павел Саватеев пояснил, что у термопластиковой разметки со структурной поверхностью коэффициент световозвращения выше, чем у обычного пластика. В темноте ее легче распознать, а, значит, движение по дороге с такой разметкой более безопасное.
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ИСТОЧНИК KP.RU