Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:12:26+03:00

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Минсоцполитики Нижегородской области объявило аукционы на покупку 20 квартир для детей-сирот на вторичном рынке в черте областного центра. Как рассказали в пресс-службе ведомства, начальная максимальная цена контракта - 1,97 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 19 июня текущего года.

Отмечается, что приобретаться будут благоустроенные квартиры в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года. При этом в квартирах должны быть новая сантехника и необходимое оборудование. Площадь помещения без учета лоджий и балконов - не менее 30 квадратных метров.

В региональном министерстве напоминают, что участие в аукционе могут принимать как физические, так и юридические лица. Подробная информация о требованиях, предъявляемых к приобретаемым квартирам, об условиях проведения аукциона, а также проект госконтракта размещаются в единой информационной системе в сфере закупок в разделе «Закупки».

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ИСТОЧНИК KP.RU