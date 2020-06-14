2020-06-14T11:12:26+03:00
Общество

Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июня
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минсоцполитики Нижегородской области объявило аукционы на покупку 20 квартир для детей-сирот на вторичном рынке в черте областного центра. Как рассказали в пресс-службе ведомства, начальная максимальная цена контракта - 1,97 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 19 июня текущего года.

Отмечается, что приобретаться будут благоустроенные квартиры в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года. При этом в квартирах должны быть новая сантехника и необходимое оборудование. Площадь помещения без учета лоджий и балконов - не менее 30 квадратных метров.

В региональном министерстве напоминают, что участие в аукционе могут принимать как физические, так и юридические лица. Подробная информация о требованиях, предъявляемых к приобретаемым квартирам, об условиях проведения аукциона, а также проект госконтракта размещаются в единой информационной системе в сфере закупок в разделе «Закупки».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот
Игорь Тюрин: «Очень важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны»
Более 296 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на COVID-19
Чиновника приняли на работу в крупную пассажирскую компанию, не запросив информацию с его прежнего места работы
Нижегородцу, стоящему на учете у психиатра, разрешили владеть оружием
Завершен проект капремонта дорог Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области
Владимир Солдатенков: «Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июня 2020 года: Автозаводский район вырвался вперед по числу зараженных
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года составляет 6 669 человек
Маргарита Красилевская: «Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования»
Эрадж Боев: «Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия»
Вадим Булавинов: «Поправки в Конституцию – это укрепление России, нашего общего дома»
В Нижегородской области подешевели свинина, баранина и куриные яйца
Ольга Щетинина: «Электронное голосование подтверждает доверие к региону и свидетельствует о его успешном цифровом развитии»
Свыше 290 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Александр Щелоков: «Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 12 июня 2020 года: в трех районах областного центра количество заболевших превысило 1000 человек
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 12 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» возобновляет работу
Андрей Дранишников: «Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России»