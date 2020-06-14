Игорь Тюрин: «Очень важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны»

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:40:01+03:00

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Председатель комитета областного Заксобрания по АПК Игорь Тюрин прокомментировал поправки в Конституцию РФ, вынесенные на голосование 1 июля.

- Уверен, что глава государства принял очень верное и своевременное решение о внесение изменений в действующую Конституцию - высший нормативно-правовой акт Российской Федерации. Эти изменения продиктованы временем и современными условиями, в которых мы живем, - заявил депутат.

По словам Игоря Тюрина, главная задача государства и властей всех уровней - выработать скоординированный план действий по стимулированию роста экономики России и улучшить условия ведения бизнеса.

- Именно поэтому, наряду с прочими важными изменениями, предложенными на рассмотрение граждан, выделяю поправки по созданию условий для устойчивого экономического роста страны. Это новое определение, закрепляющее в Конституции приоритетность для государства дальнейшего экономического развития и повышения благосостояния граждан, - добавил парламентарий. - За принятием поправок в Конституцию последует череда новых федеральных законов и государственных программ, основной целью которых будет исполнение наказов граждан, принятых на всенародном голосовании и закрепленных в главном документе страны. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин РФ выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны.

ИСТОЧНИК KP.RU