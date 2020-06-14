Более 296 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на COVID-19
Тесты на коронавирус сдали 296,4 тысячи нижегородцев. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 2 %, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за сутки был протестирован 5941 человек, а в среднем за неделю охват тестированием населения составил 195,7 теста на 100 тысяч человек.
- Мы стабильно сохраняем показатели на высоком уровне. Это важно, поскольку позволяет раньше выявлять заболевание и предотвращать его распространение, - отметил чиновник.
Глеб Никитин также добавил, что кроме роста числа лабораторий, где проводятся исследования на COVID-19, увеличены мощности по тестированию в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной.
Сейчас в Нижегородской области тестирование на новую коронавирусную инфекцию имеют право проводить двенадцать лабораторий, в том числе лаборатории Центра СПИД, ПОМЦ и инфекционной больницы № 23.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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