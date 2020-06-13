Чиновника приняли на работу в крупную пассажирскую компанию, не запросив информацию с его прежнего места работы

13 Июнь 2020 2020-06-13T23:01:25+03:00

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Вместо нового сотрудника руководитель крупной пассажирской компании в Нижнем Новгороде получил вместе нового работника приличный штраф. А все потому, что не запросил сведений с его предыдущего места работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района.

- В соответствии с законом «О противодействии коррупции», заключая договор с бывшим государственным служащим, необходимо в 10-дневный срок известить об этом его бывшего работодателя, - сообщили в прокуратуре. – Однако руководитель данной организации этого не сделал. В результате, по данному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

- По рассмотрения прокурорского представления должностное лицо было привлечено судом к административной ответственности, - говорится в сообщении. – Теперь ему придется заплатить штраф в размере двадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU