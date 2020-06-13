Нижегородцу, стоящему на учете у психиатра, разрешили владеть оружием

13 Июнь 2020 2020-06-13T22:50:27+03:00

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Жителю Московского района, стоящему на учете у психиатра и страдающему психическим заболеванием, разрешили владеть оружием. Как это произошло, разбиралась прокуратура Московского района.

- К нам обратился исполняющий обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Московского района. – В связи с обращением нами была организована проверка.

Как оказалось, в 2019 году врач-психиатр больницы № 2 выдал заключение о том, что у нижегородца нет заболеваний, не позволяющих ему владеть оружием. Однако в ходе проверки выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.

- В связи с выявленными обстоятельствами мы внесли представление в адрес главного врача психиатрической больницы № 2, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Одновременно с этим мы направили в суд исковое заявление о лишении гражданина права на приобретение, хранении и ношения оружия. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU