Нижегородцу, стоящему на учете у психиатра, разрешили владеть оружием
Жителю Московского района, стоящему на учете у психиатра и страдающему психическим заболеванием, разрешили владеть оружием. Как это произошло, разбиралась прокуратура Московского района.
- К нам обратился исполняющий обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Московского района. – В связи с обращением нами была организована проверка.
Как оказалось, в 2019 году врач-психиатр больницы № 2 выдал заключение о том, что у нижегородца нет заболеваний, не позволяющих ему владеть оружием. Однако в ходе проверки выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.
- В связи с выявленными обстоятельствами мы внесли представление в адрес главного врача психиатрической больницы № 2, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Одновременно с этим мы направили в суд исковое заявление о лишении гражданина права на приобретение, хранении и ношения оружия. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка.
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