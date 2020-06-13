2020-06-13T19:08:55+03:00
Общество

Завершен проект капремонта дорог Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области

Стоимость проектирования составила 35 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области завершилась работа над проектом капитального ремонта дороги Владимир – МуромАрзамас. Данный проект будет реализован в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – ДивеевоСаров». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В ближайшее время проект планируется направить на государственную экспертизу, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Уже в августе мы рассчитываем получить заключение. После этого будет объявлен конкурс на проведение капитального ремонта. Сами работы должны быть начаты уже в этом году.

Как сообщается, заказчиком проекта выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Стоимость проектирования составила 35 миллионов рублей. Всего планируется отремонтировать 13 участков дороги общей протяженностью 71,5 километра.

- Все эти участки имеют две полосы движения и расположены на территории городского округа Навашинский, города Кулебаки, а также в Ардатовском и Арзамасском районах, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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