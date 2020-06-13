Владимир Солдатенков: «Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства»
Со времен принятой в 1993 году Конституции ситуация в стране и мире очень сильно изменилась, поэтому предложенные поправки являются особо значимыми и актуальными. В этом уверен председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.
- Поправки, за которые мы будем голосовать, касаются каждого из нас. Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства, - отметил Владимир Солдатенков. - Новая редакция российской Конституции, в отличие от ныне действующей, носит ярко выраженный социально ориентированный характер. Многие поправки нацелены на развитие социального государства, обеспечение незыблемости социальных гарантий. Речь идет о таких гарантиях, о которых мы раньше и не мечтали: обязательные индексации различных видов субсидий, пенсий, социальных пособий, запрет платить заработную плату ниже МРОТ.
Также депутат высоко оценил поддержку и укрепление семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, улучшение условий жизни семей.
- Закрепление в основе государственной семейной политики таких принципов, как защита семьи, института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей и обязанность совершеннолетних детей заботиться о родителях – это крайне важные шаги, - полагает Владимир Солдатенков. - Это ценности, объединяющие общество. Полноценная семья – та, где есть мама, папа и дети, при этом государство поддерживает материально и помогает в воспитании детей. Самое главное, что это будет фундаментальная национальная стратегия – не на один десяток лет, связанная с развитием общества, семьи, с демографией.
Также депутат Законодательного Собрания отметил важность поправок, усиливающих роль парламента и законодательной власти в целом. По его мнению, это поможет качественнее реализовать интересы жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU