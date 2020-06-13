Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июня 2020 года: Автозаводский район вырвался вперед по числу зараженных
В Нижегородской области насчитывается 13 780 зараженных коронавирусом, из которых 6 651 человек проживает в Нижнем Новгороде. Оставшиеся 7 тысяч заболевших распределены по районам и городским округам Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде сейчас насчитывается в Автозаводском районе – 1291 человек, - говорится в сообщении. - На втором месте по числу заболевших находится Канавинский район - 1150 человек. Третье место занимает Ленинский район – 1041 человек.
Напомним, с 12 июня 2020 года в Нижегородской области введены некоторые послабления режима самоизоляции в рамках первого этапа снятия ограничений. В частности, в регионе были отменены QR-коды, а также возобновили работу библиотеки и музеи. С 13 июня начали работать и открытые площадки нижегородского зоопарка «Лимпопо».
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1291
Канавинский – 1150
Ленинский – 1041
Сормовский – 816
Нижегородский – 709
Советский – 628
Московский – 596
Приокский – 420
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ИСТОЧНИК KP.RU
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