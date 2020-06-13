Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года составляет 6 669 человек

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:47:09+03:00

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За минувшие сутки в Нижегородской области выздоровели после коронавирусной инфекции еще 89 человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе сейчас составляет 6 669 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний день выздоровели после коронавируса свыше 48% всех заболевших этой опасной инфекцией, - отметил губернатор Нижегородской области. – По данным на 13 июня, коэффициент распространения инфекции составляет 0,85. При этом, несмотря на введенные послабления режима самоизоляции, нижегородцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности. В частности, не стоит выходить из дома без особой необходимости, а в общественных местах нужно носить маски. Поэтому я призываю всех сохранять бдительность и беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составило 13 780 человек.

- Расслабляться пока рано, - уверен глава региона. – Нужно чтобы уровень заболеваемости снижался, поэтому мы будет оценивать динамику заболеваемости в ближайшие одну-две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU