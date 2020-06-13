Эрадж Боев: «Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия»

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:53:58+03:00

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Предлагаемые поправки в главный закон страны будут гарантировать сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия. К такому выводу пришел председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов», член Общественной палаты Нижнего Новгорода, кандидат исторических наук Эрадж Боев.

- Для меня как руководителя национально-культурного объединения особенно важны те поправки, которые касаются сохранения культурной самобытности народов и этнических общностей России, - уверен Эрадж Боев. - В новой редакции Конституции отмечается, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Думаю, это положение свидетельствует о том, что многонациональный состав населения России – это глобальное цивилизационное преимущество нашего государства и наше общее достояние. Предложенные поправки будут гарантировать сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия.

По мнению Эраджа Боева, благодаря поправкам будет сформирована

фундаментальная правовая основа для обеспечения государственной поддержки уже действующих в регионах страны школ, в которых изучаются национальные языки, а также для поддержки национальных СМИ.

- При этом признание исторической и культурной роли русского языка как государственного языка России является абсолютно верным, - уверен Эрадж Боев. – Кроме того, новая редакция Конституции поднимает на новый высокий уровень поддержку зарубежных соотечественников и вводит понятие общероссийской культурной идентичности. Это крайне важно для укрепления национального единства.

Как отметил Эрадж Боев, принятие этих поправок сейчас особенно своевременно, учитывая попытки фальсификации истории.

- Как профессиональный историк я не могу не оценить своевременность поправок, предусматривающих противодействие попыткам фальсификации исторического прошлого нашей страны, - уверен Эрадж Боев. - В условиях глобальной информационной борьбы, направленной против исторической памяти, и попыток исторического ревизионизма это укрепит позиции России как государства, стоящего на страже исторической правды.

ИСТОЧНИК KP.RU