Эрадж Боев: «Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия»
Предлагаемые поправки в главный закон страны будут гарантировать сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия. К такому выводу пришел председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов», член Общественной палаты Нижнего Новгорода, кандидат исторических наук Эрадж Боев.
- Для меня как руководителя национально-культурного объединения особенно важны те поправки, которые касаются сохранения культурной самобытности народов и этнических общностей России, - уверен Эрадж Боев. - В новой редакции Конституции отмечается, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Думаю, это положение свидетельствует о том, что многонациональный состав населения России – это глобальное цивилизационное преимущество нашего государства и наше общее достояние. Предложенные поправки будут гарантировать сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия.
По мнению Эраджа Боева, благодаря поправкам будет сформирована
фундаментальная правовая основа для обеспечения государственной поддержки уже действующих в регионах страны школ, в которых изучаются национальные языки, а также для поддержки национальных СМИ.
- При этом признание исторической и культурной роли русского языка как государственного языка России является абсолютно верным, - уверен Эрадж Боев. – Кроме того, новая редакция Конституции поднимает на новый высокий уровень поддержку зарубежных соотечественников и вводит понятие общероссийской культурной идентичности. Это крайне важно для укрепления национального единства.
Как отметил Эрадж Боев, принятие этих поправок сейчас особенно своевременно, учитывая попытки фальсификации истории.
- Как профессиональный историк я не могу не оценить своевременность поправок, предусматривающих противодействие попыткам фальсификации исторического прошлого нашей страны, - уверен Эрадж Боев. - В условиях глобальной информационной борьбы, направленной против исторической памяти, и попыток исторического ревизионизма это укрепит позиции России как государства, стоящего на страже исторической правды.
ИСТОЧНИК KP.RU