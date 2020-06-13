2020-06-13T11:29:04+03:00
Общество

Вадим Булавинов: «Поправки в Конституцию – это укрепление России, нашего общего дома»

Депутат Госдумы от Нижегородской области прокомментировал предстоящее голосование
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Грядущее голосование за поправки в Конституцию будут способствовать укреплению нашего общего дома – России. В этом уверен депутат Госдумы от Нижегородской области, координатор партийного проекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

- Нынешняя весна показала, что мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам нашей стране, нашим гражданам. Кто-то скажет, что не стоит смешивать поправки в Конституцию и пандемию, которая не обошла нас стороной. Но это не так. В такие моменты необходимо принимать быстрые и взвешенные решения, от которых впоследствии будут зависеть жизни людей и состояние экономики.

По мнению депутата государственной Думы, предложенные поправки во многом оказались пророческими. В них заложены основы укрепления стабильности даже в самое нестабильное время.

- Это касается и различных выплат пенсионерам, и МРОТ, и перераспределения полномочий разных органов власти, и других важнейших моментов. Все они направлены на укрепление государственных институтов, - полагает Вадим Булавинов. - Уверен, что поправки в Конституцию откроют новые возможности для развития. Конечно, нам есть к чему стремиться: любое государство должно постоянно развиваться, усиливать экономику, иметь крепкие рубежи обороны. И поправки в Конституцию – это укрепление фундамента нашего общего дома – России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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