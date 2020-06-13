13 Июнь 2020 2020-06-13T11:13:52+03:00

Одновременно с этим снизились цены на соль, сахар и черный чай

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За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели свинина, баранина и куриные яйца. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, в период с 1 по 8 июня 2020 года в Нижегородской области свинина подешевела на 1%, баранина – на 0,4%, куриные яйца – на 3,3%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились средние цены на соль, сахар и черный чай. Одновременно с этим в Нижегородской области выросли цены на морковь, капусту, картофель и яблоки. Повышение цены связано с сезонным фактором.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за ценами на товары первой необходимости. При этом средняя стоимость условного продуктового набора считается одной из самых доступных в ПФО.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - отметил глава региона. – Поэтому за этим так важно следить.

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ИСТОЧНИК KP.RU