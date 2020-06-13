Ольга Щетинина: «Электронное голосование подтверждает доверие к региону и свидетельствует о его успешном цифровом развитии»

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:17:03+03:00

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Возможность проголосовать о поправках в Конституцию электронным способом, представленная нижегородцам, свидетельствует о высоком доверии к региону и подтверждает успешное цифровое развитие Нижегородской области. В этом уверена заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

- Нижегородская область неслучайно считается одним из IT-центров России и лидером в IT-образовании. Ведь именно здесь расположены офисы ведущих компаний этой сферы, предлагающие уникальные технологии. Причем многие из них используются в государственном управлении, - напомнила Ольга Щетинина. – Одним из таких примеров стало внедрение системы мониторинга реализации национальных проектов, который сейчас применяется и в других регионах. Также в Нижегородской области активно применяется технология блокчейн в части реализации проектов инициативного бюджетирования. Особенно при определении приоритетных объектов благоустройства городской среды и прогнозов развития муниципалитетов на портале Golosza.ru. А через специальный сайт ЗаНижний.рф было собрано более 700 тысяч подписей нижегородцев в поддержку инициативы о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести.

Имея такой опыт, Нижегородская область сможет успешно провести голосование в дистанционном формате. Этот вариант имеет целый ряд преимуществ.

- Электронное голосование особенно удобно для тех, кто находится сейчас на дачных участках, в деревне или продолжает оставаться в городских квартирах на самоизоляции, - отметила Ольга Щетинина. - Процедура такого голосования очень проста. Во-первых, можно выбрать для этого любое удобное время в период с 14.00 25 июня и до 20.00 30 июня. А, во-вторых, электронное голосование, так же, как и очное, будет проходить анонимно, прозрачно и открыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU