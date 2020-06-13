2020-06-13T10:17:03+03:00
Общество

Ольга Щетинина: «Электронное голосование подтверждает доверие к региону и свидетельствует о его успешном цифровом развитии»

Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина прокомментировала предстоящее голосование
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возможность проголосовать о поправках в Конституцию электронным способом, представленная нижегородцам, свидетельствует о высоком доверии к региону и подтверждает успешное цифровое развитие Нижегородской области. В этом уверена заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

- Нижегородская область неслучайно считается одним из IT-центров России и лидером в IT-образовании. Ведь именно здесь расположены офисы ведущих компаний этой сферы, предлагающие уникальные технологии. Причем многие из них используются в государственном управлении, - напомнила Ольга Щетинина. – Одним из таких примеров стало внедрение системы мониторинга реализации национальных проектов, который сейчас применяется и в других регионах. Также в Нижегородской области активно применяется технология блокчейн в части реализации проектов инициативного бюджетирования. Особенно при определении приоритетных объектов благоустройства городской среды и прогнозов развития муниципалитетов на портале Golosza.ru. А через специальный сайт ЗаНижний.рф было собрано более 700 тысяч подписей нижегородцев в поддержку инициативы о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести.

Имея такой опыт, Нижегородская область сможет успешно провести голосование в дистанционном формате. Этот вариант имеет целый ряд преимуществ.

- Электронное голосование особенно удобно для тех, кто находится сейчас на дачных участках, в деревне или продолжает оставаться в городских квартирах на самоизоляции, - отметила Ольга Щетинина. - Процедура такого голосования очень проста. Во-первых, можно выбрать для этого любое удобное время в период с 14.00 25 июня и до 20.00 30 июня. А, во-вторых, электронное голосование, так же, как и очное, будет проходить анонимно, прозрачно и открыто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июня 2020 года: Автозаводский район вырвался вперед по числу зараженных
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года составляет 6 669 человек
Маргарита Красилевская: «Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования»
Эрадж Боев: «Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия»
Вадим Булавинов: «Поправки в Конституцию – это укрепление России, нашего общего дома»
В Нижегородской области подешевели свинина, баранина и куриные яйца
Ольга Щетинина: «Электронное голосование подтверждает доверие к региону и свидетельствует о его успешном цифровом развитии»
Свыше 290 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Александр Щелоков: «Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 12 июня 2020 года: в трех районах областного центра количество заболевших превысило 1000 человек
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 12 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» возобновляет работу
Андрей Дранишников: «Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России»