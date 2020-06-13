Свыше 290 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:50:23+03:00

Только за минувшие сутки было протестировано 5 837 человек

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По данным на 13 июня, в Нижегородской области сдали тесты на коронавирус свыше 290 тысяч человек. Средний показатель тестирования за минувшие сутки вырос на 2%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На сегодняшний день средний показатель тестирования составляет 9 071 человек 100 тысяч населения, - рассказал глава региона. – Только за сутки в Нижегородской области были протестированы 5 837 человек. Сейчас наша область входит в число лидирующих регионов по объемам тестирования. Мы стараемся сохранять эти высокие показатели, так как раннее выявление заболевание позволяет предотвратить его распространение среди населения.

Напомним, в настоящее время исследования коронавирус проводят 12 лабораторий. Наибольшее число тестов исследуют в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

Также недавно были увеличены мощности по тестированию Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU