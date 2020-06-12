Александр Щелоков: «Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично»

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:24:20+03:00

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«Возможность электронного голосования за поправки в Конституцию России - это логичное поступательное развитие избирательной системы в нашем государстве в целом», - уверен мэр города Арзамас Александр Щелоков.

«В обществе очень разные настроения, возможности, требования, и дистанционное голосование - это ответ на существующий запрос удобства отношений власти и гражданина. Я вижу, насколько активны жители нашего города в сети Интернет, в использовании различного рода электронных сервисов. А сайт Госуслуг вообще стал спасением при необходимости принятия быстрых мер, например, при оказании поддержки в период непростой эпидемиологической ситуации», - подчеркнул он.

«Я убежден: сочетание электронного и традиционного – очного – голосования - это и есть отражение прав и свобод, о которых так часто рассуждают люди. Использование дистанционного голосования – это удобно для активных людей, своевременно, демократично», - резюмировал Александр Щелоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU