2020-06-12T16:19:26+03:00
Общество

Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»

Одна из основных целей поправок в Конституцию - разностороннее, нравственное и патриотическое воспитание наших детей, считает нижегородский военком
Елена ЛАЗАРЕВА
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Военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков прокомментировал важность участия в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ:

- Даже в сегодняшних непростых условиях борьбы с короновирусом мы не должны забывать о своих обязанностях перед страной, перед своими семьями и детьми. Проявить свою гражданскую позицию можно либо приняв участие в голосовании непосредственно на избирательном участке, либо в онлайн формате. Каждый может выразить свое мнение в той форме, которая для него более приемлема. Прежде чем сделать свой выбор, я бы рекомендовал всем изучить предлагаемые нововведения, но не с помощью фейковых статей, а пользуясь официальными источниками.

Считаю, что одной из основных целей поправок в Конституцию является разностороннее, нравственное и патриотическое воспитание наших детей. Каждый год, участвуя в партийном проекте «Историческая память», я понимаю, как важно, чтобы подрастающее поколение помнило свои корни, своих героев, становилось сильнее не только телом, но и духом.

Призываю всех принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации и проголосовать за наше будущее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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