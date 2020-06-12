Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 12 июня 2020 года: в трех районах областного центра количество заболевших превысило 1000 человек
По данным на 12 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 13 562 человека. Почти половина выявленных случаев заболевания коронавирусом по прежнему приходится на областной центр - 6 539 человек, в остальных районах - чуть более 7 тысяч заболевших (7023 человека).
Среди районов Нижнего Новгорода лидером печального рейтинга по количеству заболевших по-прежнему остается Автозаводский район. На данный момент на Автозаводе зарегистрировано 1264 подтвержденных случая заболевания. На втором месте Канавино – 1112 подтвержденных случая. Также более 1000 заболевших в Ленинском районе – 1031.
Следом за «лидерами» идет Сормовский район – 802 заболевших. В Нижегородском районе проживает 705 человек с подтвержденных диагнозом коронавирус. В Советском и Московском районах заболевших 626 и 585 заболевших соответственно.
Менее пятисот человек заболело только в Приокском районе и он стабильно занимает последнее место в этом печальном рейтинге с 414 заболевшими.
Количество заболевших по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 1264
Канавинский – 1112
Ленинский – 1031
Сормовский – 802
Нижегородский – 705
Советский – 626
Московский – 585
Приокский – 414
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ИСТОЧНИК KP.RU