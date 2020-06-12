Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 12 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:42:43+03:00

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В 27 районах и городских округах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Перечень городов-лидеров по количеству выявленных случаев заболевания, не изменился. На первом месте по-прежнему областной центр – в Нижнем Новгороде проживают 6539 заболевших из 13562. На втором месте Павловский район – 849 подтвержденных случаев заболевания, Дзержинск – 562 человека, Кстовский район – 457 жителей. Также более 400 случаев заболевания зафиксировано в городском округе Бор, в Дивеевском и Кулебакском районах. Более трехсот подтвержденных случаев коронавируса – в Семеновском и Сергачском районах.

Напомним, почти половина заболевших – 6601 человек уже выздоровели. Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было принято решение открыть для посещения учреждения культуры и зоопарки, а также возобновить действие льготных проездных билетов и отменить действие QR-кодов.

Наименьшее количество новых подтвержденных случаев коронавируса (менее 10) зафиксировано в Большемурашкинском (8), Ветлужском (3), Тонкинском (2) районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU