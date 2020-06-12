Нижегородский зоопарк «Лимпопо» возобновляет работу
С 13 июня нижегородский зоопарк «Лимпопо» возобновляет свою работу. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Как подчеркнул директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин, зоопарк, хотя и открывается для посетителей, но с соблюдением некоторых ограничительных мер для безопасности посетителей и сотрудников.
Так, посетителям необходимо будет выдерживать социальную дистанцию в полтора метра.
«Помимо этого, для посетителей будут представлены только открытые экспозиции животных. В закрытые павильоны по-прежнему будет нельзя попасть», - подчеркнул Владимир Герасичкин.
Кроме того, попасть в парк можно будет только с центрального входа, со стороны улицы Ярошенко. «Лимпопо» работает с 9 до 20 часов.
Напомним, в конце мая в зоопарке родился малыш капибары. Сегодня в "Лимпопо" проживает более полутора тысяч животных, в том числе 25 - "краснокнижных".
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ИСТОЧНИК KP.RU