Андрей Дранишников: «Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России»

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:32:01+03:00

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Депутат городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва Андрей Дранишников прокомментировал изменения в Конституцию, за которые россиянам предстоит проголосовать 1 июля.

«История нашей страны ранее не знала традиций совместного конституционного творчества. Сейчас власть призывает народ к участию в этом процессе», - отметил Андрей Дранишников.

«Изменения в Конституцию РФ закрепляют необходимые социальные гарантии. Одной из наиболее значимых считаю поправку, в соответствии с которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума, а социальные пособия и иные социальные выплаты регулярно индексируются. Предложенные изменения направлены на повышение уровня жизни населения», - считает Андрей Дранишников.

«Значимую роль для нашей страны играют поправки, защищающие статус семьи и провозглашающие детей одной из главных ценностей государства. Фактически наша страна не только создаёт условия, но и берет на себя ответственность за духовное, нравственное, интеллектуальное, физическое развитие и патриотическое воспитание молодого поколения.

С данной поправкой неразрывно связаны изменения, которые касаются сохранения и защиты исторической правды. К сожалению, мировое сообщество знает массу примеров, когда события прошлых лет искажаются, трактуются превратно, а память предков оскверняется и предаётся забвению. Великий учёный Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Поэтому считаю необходимым воспитывать в детях уважение к подвигу ветеранов, преданность и любовь к Отечеству, культуру родной речи.

Я готов поддержать эти предложения не словом, а делом. Принять участие в голосовании за поправки в Конституцию - мой гражданский долг. 1 июля я обязательно приду на избирательный участок. Для тех, кто в режиме самоизоляции не может покидать свои квартиры, есть замечательная альтернатива - голосование в режиме онлайн. Просто, быстро и удобно. Не так важно, какой способ голосования вы выберете. Главное - не оставаться безразличным и внести свой вклад в принятие решения, которое определит вектор развития нашей страны», - подчеркнул Андрей Дранишников.

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ИСТОЧНИК KP.RU