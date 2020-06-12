Николай Шкилев: «В стране создаются все условия для удобства голосования по поправкам к Конституции»

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:29:22+03:00

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«В стране создаются все условия для удобства голосования по поправкам к Конституции», - говорит Николай Шкилев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области.

«Голосовать за поправки к Конституции надо обязательно! Каждая из них важна. А дистанционная форма голосования создает все условия для удобства граждан», - сказал он.

Николай Шкилев добавил, что в нынешней ситуации, когда все меняется очень стремительно, необходимость внесения поправок в Основной закон страны очевидна.

«Я совершенно убежден в необходимости голосования за поправки в Конституцию страны», - подчеркнул депутат Законодательного собрания.

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ИСТОЧНИК KP.RU