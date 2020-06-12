2020-06-12T11:24:59+03:00
Общество

Назначен новый руководитель Управления Росгвардии по Нижегородской области

Алексей Порва представлен коллективу
Елена ЛАЗАРЕВА
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Первый заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Урасов провел совещание в Управлении Росгвардии по Нижегородской области, на котором представил личному составу начальника управления полковника полиции.

Алексей Порва обладает большим опытом руководящей работы как в органах внутренних дел, так и в Росгвардии, проходил службу в подразделениях патрульно-постовой службы, СОБР и ОМОН, вневедомственной охраны.

Справка «КП»

Порва Алексей Алексеевич родился в 1971 году в Адыгейской автономной области. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, после службы в армии поступил в Ростовский юридический институт МВД России.

На службе в органах внутренних дел с октября 1994 года. Более 15 лет занимал различные должности в подразделениях МВД по республике Адыгея.

Награжден орденом Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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