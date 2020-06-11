В Нижегородской области открывают музеи, зоопарки, библиотеки и организаций дополнительного образования

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:54:56+03:00

Изменения в Указ Губернатора вступят в силу с 12 июня

Изменить размер текста: A A

С пятницы, 12 июня, в Нижегородской области возобновляют работу музеи, зоопарки, библиотеки и учреждения дополнительного образования. Соответствующие изменения внес в указ «О режиме повышенной готовности» глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Открытие ряда учреждений – это реализация первого этапа снятия ограничений. После открытия организации обязаны будут соблюдать ряд требований. В частности, в открывшихся учреждениях культуры запрещено проводить выставки и другие мероприятия, предполагающие большие скопления народа. Все сотрудники учреждений обязаны находится на работе в масках (их можно заменить на повязки или респираторы).

Глава региона отметил, что учреждения культуры хорошо справлялись со своими обязанностями и в дистанционном формате.

«Но ничто не заменит реального посещения музеев и библиотек», - подчеркнул Глеб Никитин и подчеркнул, что считает возможным и необходимым открыть учреждения допобразования и зоопарки.

Библиотеки смогут принимать посетителей только по предварительной записи и отправлять все сданные книги на семидневный карантин, музеям и зоопаркам необходимо ограничить количество посетителей из расчета 1 человек на 10 кв.м доступного пространства. В зоопарках допустима только дистанционная продажа билетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU