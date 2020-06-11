2020-06-11T19:59:36+03:00
Общество

Первая партия лекарственного препарата для лечения COVID-19 поступила в Нижегородскую область

В регион планируется поставить 2,5 тысячи упаковок этого препарата
Елена ЛАЗАРЕВА
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На склад ГП НО «Нижегородская областная фармация» поступила первая партия лекарства «Авифавир», предназначенного для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По информации источника, всего в регион поступит 2,5 тысячи упаковок препарата, созданного на базе «Фавипиравира». «Авифавир» - первый препарат от COVID-19, одобренный минздравом России и включенный в список рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версии 7 от 3 июня 2020 года.

Как подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин, закупка прошла в максимально короткие сроки и позволит удовлетворить потребности всех медучреждений региона, в которых лечатся больные с коронавирусной инфекцией.

Больницы будут получать лекарство по заявкам, которые принимаются и настоящее время. Часть упаковок уже поступила в региональные больницы.

«Авифавир» - препарат, блокирующий размножение коронавируса, первый зарегистрированный в России препарат против коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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