Граффити, посвященное героям борьбы с пандемией, создадут в Нижнем Новгороде

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:30:03+03:00

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Завтра, 12 июня, в Нижнем Новгороде будет презентовано граффити, посвященное героям борьбы с пандемией. Уличная картина площадью более 175 квадратных метров посвящена нижегородцам, которые оказались на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией. В первую очередь это врачи, сотрудники МЧС и волонтеры. Открытие приурочено ко Дню России.

Подобное полотно – единственное в стране. Аналогичные граффити есть и в других городах, но они посвящены только врачам. Нижегородские граффитисты решили сказать спасибо всем, кто помогает жителям региона в дни пандемии.

Грандиозное изображение создается в рамках федеральной акции «Фестиваль граффити». Проект организован региональным Минкультом и Нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

По словам главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Соломона Апояна, медикам приятно подобное выражение народной признательности.

«Врачи, медсёстры, санитарки неделями не выходят из больниц, не видят свои семьи, рискуя жизнью, исполняют свой долг. Народная благодарность нас вдохновляет, дает силы», - говорит он. Волонтеры отмечают особенное местоположение граффити.

«Этот арт-объект - первое, что увидят гости нашего города», - подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU