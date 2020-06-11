2020-06-11T17:25:57+03:00
Общество

Четырехполосное движение по Похвалинскому съезду в Нижнем Новгороде откроют 15 июня

Возобновят, в том числе, и работу общественного транспорта
Елена ЛАЗАРЕВА
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15 июня планируется открыть движение по Похвалинскому съезду по четырём полосам, в том числе и движение общественного транспорта. Так, будет возобновлено движение автобусов маршрутов А-5, А-26, А-41, А-45, Т-37, Т-57.Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации источника, работы будут продолжаться еще пять-семь дней после открытия, но они уже не будут препятствовать движению транспорта.

Как сообщил глава Нижегородского района Александр Вовненко, у основания склона построили опорную сетку, установили дренаж. На завершающем этапе работ склон накроют геосеткой, завезут плодорожный грунт и посеют газон. «На эту технологию мы получили положительное решение в управлении госэкспертизы», – подчеркнул он и отметил, что в ход работ внесла коррективы пандемия коронавируса. В частности, изменились сроки поставки необходимых материалов.

Напомним, обвал грунта на Похвалинском съезде произошел 18 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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