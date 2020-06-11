В Нижнем Новгороде на месяц перекроют движение транспорта по улице Буревестника

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:48:31+03:00

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В Нижнем Новгороде грядет целая серия транспортных изменений. И все они связаны с проведением коммунальных работ. В частности, на месяц будет перекрыто движение по улице Буревестника в связи с прокладкой водопроводной линии. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- С 07:00 15 июня до 22.00 28 июня движение будет временно прекращено по улице Буревестника на участке между домами №16 и №18 по улице Страж Революции, - отметили в департаменте. - С 22:00 19 июня до 06:00 22 июня перекроют движение транспорта на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции. С 22:00 10 июля до 06:00 13 июля будет перекрыто движение на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции.

Напомним, ранее мы писали, что движение транспорта также будет перекрыто движение на улице Республиканской в Нижнем Новгороде. Там ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на теплосетях. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU