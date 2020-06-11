Сброс вредных веществ в Волгу в Нижегородской области сократится в 100 раз
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в рабочем поселке Васильсурск Воротынского района в настоящее время строятся современные очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона Глеба Никитина, участие в нацпроекте позволило создать очистные сооружения, которые в сто раз сократят сброс вредных веществ в Волгу. «Васильсурск является знаковым и историческим местом, а через три года будет отмечать 500-летие», - подчеркнул губернатор.
Мощность новых очистных сооружений составит 200 кубометров в сутки. Работы ведутся в течение полугода, и за это время проект реализован на 40%, началась установка оборудования. Очистные сооружения будут включать в себя блоки химической и механической очистки, а также ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод.
Окончание строительства запланировано на август 2020 года, объём инвестиций составил 35,6 млн рублей.
Новые очистные сооружения также позволят подключиться к системе канализации местным жителям и тем, кто приезжает в Васильсурск на отдых.
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ИСТОЧНИК KP.RU