2020-06-11T15:23:49+03:00
Общество

Сброс вредных веществ в Волгу в Нижегородской области сократится в 100 раз

Работы по строительству очистных сооружений в поселке Васильсурск ведутся в рамках национального проекта «Экология»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в рабочем поселке Васильсурск Воротынского района в настоящее время строятся современные очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона Глеба Никитина, участие в нацпроекте позволило создать очистные сооружения, которые в сто раз сократят сброс вредных веществ в Волгу. «Васильсурск является знаковым и историческим местом, а через три года будет отмечать 500-летие», - подчеркнул губернатор.

Мощность новых очистных сооружений составит 200 кубометров в сутки. Работы ведутся в течение полугода, и за это время проект реализован на 40%, началась установка оборудования. Очистные сооружения будут включать в себя блоки химической и механической очистки, а также ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод.

Окончание строительства запланировано на август 2020 года, объём инвестиций составил 35,6 млн рублей.

Новые очистные сооружения также позволят подключиться к системе канализации местным жителям и тем, кто приезжает в Васильсурск на отдых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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