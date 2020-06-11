2020-06-11T15:20:52+03:00
Общество

На улице Республиканской на два месяца перекроют движение

Это связано с ремонтом теплосетей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Важная новость для всех автомобилистов – в течение целых двух месяцев будет перекрыто движение транспорта по улице Республиканской в Нижнем Новгороде. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- С 8:00 15 июня до 08:00 13 июля будет прекращено движение на участке улицы Республиканской от дома № 25 до пересечения с улицей Ванеева, - говорится в сообщении. – Кроме того, с 08:00 13 июля до 08:00 27 июля будет перекрыто движение по улице Республиканской напротив дома №14. А в дальнейшем ограничат движение транспорта с 08:00 27 июля до 08:00 15 августа по улице Республиканской на участке от дома №25 до пересечения с улицей Ижорской.

В связи с этими изменениями городской департамент транспорта призывает нижегородцев быть особенно внимательными при движении на дорогах и тщательно планировать свой маршрут перед выездом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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