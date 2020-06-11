2020-06-11T15:09:37+03:00
Общество

Евгений Лебедев: «Пандемия коронавируса требует обеспечения максимального уровня безопасности при голосовании»

Председатель регионального Заксобрания прокомментировал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Продолжающаяся пандемия коронавируса требует максимального уровня безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию. В этом уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

- Грядущее голосование станет значительным событием в нашей истории, - уверен Евгений Лебедев. - Поправки прошли подробное общественное обсуждение, и совсем скоро мы узнаем, какое решение приняли россияне. Однако пандемия коронавируса требует особого подхода к голосованию. Основным сейчас является обеспечение максимального уровня безопасности при голосовании. Поэтому так важно, что для нижегородцев предусмотрены разные форматы голосования: это можно сделать дистанционно или непосредственно на избирательном участке.

Высказался председатель Законодательного собрания и о конкретных поправках. В первую очередь, его внимание привлекла статья о защите исторической правды.

- Мы видим попытки пересмотреть ключевые события мировой истории, например, Великой Отечественной войны, - отметил Евгений Лебедев. - Подвиг нашего народа всячески пытаются принизить и делают это умышленно. Как только Россия заявляла о себе как о сильном государстве, которое может постоять за свои интересы, так сразу же начинались разного рода нападки. Некоторые зарубежные деятели даже говорят, что мы не побеждали в войне, якобы все время навязывали свою волю другим государствам. В отдельных странах дошло уже до сноса памятников тем, кто эти страны освобождал и кого тогда встречали цветами. Но я уверен, что мы сумеем отстоять историческую правду, и в Конституции это должно быть закреплено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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