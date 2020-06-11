2020-06-11T13:12:24+03:00
Политика

Число заместителей главы администрации Нижнего Новгорода сократят с семи до пяти человек

Новая структура администрации внесена на рассмотрение городской думы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев внес на рассмотрение городской думы новую структуру администрации. В соответствии с ней число заместителей главы администрации будет сокращено с семи до пяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Блоки структурных подразделений сформированы в соответствии с основными направлениями городского хозяйства, - отметил Юрий Шалабаев. – Они включают в себя социальную политику, ЖКХ, дороги и благоустройство, экономику, имущество и инвестиции, социальные коммуникации и взаимодействие с общественностью, а также цифровое развитие.

Обсуждение новой структуры администрации начнется уже 15 июня. Вслед за этим она будет рассмотрена на заседании городской думы 23 июня.

КОНКРЕТНО

Как изменится структура администрации?

Число заместителей главы администрации Нижнего Новгорода сократится с семи до пяти. При этом предполагается два первых заместителя – по экономике и городскому хозяйству.

У одного первого заместителя в подчинении будут 3 подразделения, в том числе комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма, департамент экономического развития и закупок.

У другого первого заместителя в подчинении будут шесть департаментов, в том числе департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент благоустройства, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление административно-технического и муниципального контроля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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