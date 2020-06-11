Дороги к Лунскому озеру отсыпят асфальтовой крошкой

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:55:49+03:00

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В Нижнем Новгороде планируется укрепить асфальтовой крошкой –гранулятом подъездные пути к Лунскому озеру. В настоящее время работы уже начаты. Они будут вестись на протяжении всего лета. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

- Сейчас это озеро является излюбленным местом отдыха сормовичей. Однако к нему ведут грунтовые дороги, которые размываются после дождей, - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев. – Чтобы укрепить подъездные пути, будет использоваться асфальтовая крошка. Она образуется при ремонте дорог. Учитывая, что в этом году в Сормове планируется масштабный дорожный ремонт, отсыпку мы будем проводить по мере появления материала.

Кроме того, по просьбе жителей решено отсыпать специальную парковочную площадку.

- Сормовичи часто жалуются на то, что автомобилисты часто заезжают на автомобилях прямо к воде, - рассказал Алексей Рыболовлев. – Поэтому и было принято такое решение. Все автомобили будут находиться на удалении от берега озера. При этом зона отдыха и парковка будут разграничены.

Напомним, ранее мы писали, что открытие пляжного сезона в этом году оказалось под угрозой из-за распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU