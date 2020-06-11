Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 11 июня 2020 года: Количество зараженных в Ленинском районе перевалило за тысячу человек
Более 13,3 тысячи пациентов с коронавирусом насчитывается в Нижегородской области. При этом 6,4 тысячи зараженных проживают в областном центре. Публикуем карту распространения COVID-19 по районам Нижнего Новгорода.
По данным пресс-службы регионального правительства, больше всего заболевших на 11 июня 2020 года зафиксировано на Автозаводе - 1236 человек. На втором месте антирейтинга находится Канавино - 1108 человек, а замыкает тройку Ленинский район, где 1004 зараженных.
КОНКРЕТНО
Автозаводский район - 1236 человек;
Канавинский район - 1108 человек;
Ленинский район - 1004 человека;
Сормовский район - 792 человека;
Нижегородский район - 686 человек;
Советский район - 600 человек;
Московский район - 581 человек;
Приокский район - 410 человек.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Лидером по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему является Павловский район. На 11 июня 2020 года там официально 846 зараженных. В Дзержинске - 546 человек, в Кстовском районе - 451, на Бору - 442, в Дивеевском районе - 420, в Кулебакском районе - 413, в Богородском районе - 380, в городском округе Семеновский - 328, а в Сергачском районе - 206. С полным списком можно ознакомиться здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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