2020-06-11T12:32:55+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 11 июня 2020 года: Количество зараженных в Ленинском районе перевалило за тысячу человек

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Более 13,3 тысячи пациентов с коронавирусом насчитывается в Нижегородской области. При этом 6,4 тысячи зараженных проживают в областном центре. Публикуем карту распространения COVID-19 по районам Нижнего Новгорода.

По данным пресс-службы регионального правительства, больше всего заболевших на 11 июня 2020 года зафиксировано на Автозаводе - 1236 человек. На втором месте антирейтинга находится Канавино - 1108 человек, а замыкает тройку Ленинский район, где 1004 зараженных.

КОНКРЕТНО

Автозаводский район - 1236 человек;

Канавинский район - 1108 человек;

Ленинский район - 1004 человека;

Сормовский район - 792 человека;

Нижегородский район - 686 человек;

Советский район - 600 человек;

Московский район - 581 человек;

Приокский район - 410 человек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лидером по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему является Павловский район. На 11 июня 2020 года там официально 846 зараженных. В Дзержинске - 546 человек, в Кстовском районе - 451, на Бору - 442, в Дивеевском районе - 420, в Кулебакском районе - 413, в Богородском районе - 380, в городском округе Семеновский - 328, а в Сергачском районе - 206. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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