2020-06-11T11:42:58+03:00
Общество

Людмила Захарова: «Во время онлайн-голосования о поправках в Конституцию нижегородцам гарантирован высокий уровень безопасности»

О преимуществах нового формата рассказала директор Дворца культуры в городе Заволжье
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

На предстоящем голосовании о поправках в Конституцию 1 июля 2020 года нижегородцам будут доступны два формата голосования – традиционный и дистанционный. О преимуществах онлайн-голосования рассказала директор дворца культуры в Заволжье Людмила Захарова.

- Наше общество сейчас развивается навстречу цифровым технологиям, поэтому многие процессы неизбежно переходят в онлайн, - напоминает Людмила Захарова. – Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию – это первый такой опыт в регионе. Чтобы гарантировать высокий уровень безопасности, была проведена большая подготовительная работа, в том числе и с точки зрения кибербезопасности. Поэтому у нас нет причин опасаться сбоев при онлайн-голосовании или утечки данных пользователей.

Вместе с тем, по мнению директора Дворца культуры, удаленная форма голосования очень удобная.

- Традиционно заволжский Дворец культуры на выборах разного уровня является одним из избирательных участков, - напомнила Людмила Захарова. – Поэтому мне хорошо известно, сколько требуется сил для обеспечения всех необходимых условий голосования. Если есть возможность провести голосование в режиме онлайн, когда никуда не нужно ходить, – это прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дороги к Лунскому озеру отсыпят асфальтовой крошкой
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 11 июня 2020 года: Количество зараженных в Ленинском районе перевалило за тысячу человек
Людмила Захарова: «Во время онлайн-голосования о поправках в Конституцию нижегородцам гарантирован высокий уровень безопасности»
Почти 5,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 развернуто в больницах Нижегородской области
Анна Круглова: «1 июля мы все должны усовершенствовать главный закон нашей страны»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года выросло до 152 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года составляет 6269 человек
В Нижегородской области за сутки протестировали на коронавирус рекордное число нижегородцев
Детская музыкальная школа в Семенове получила два миллиона рублей на обновление оборудования
Нижегородцы подали свыше 10 тысяч заявок на электронное голосование по Конституции
Нижегородского журналиста Ирину Славину обвиняют в распространении фейка о коронавирусе
С Дивеевского монастыря снимают карантин, введенный из-за коронавируса
В Нижегородской области планируют построить 18 животноводческих комплексов
В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом
В Богородской ЦРБ не провели должную диагностику больного коронавирусом
В Нижегородской области субсидии из регионального бюджета получат 57 пассажирских предприятий
На Бору выяснение отношений закончилось трагедией
«В Нижегородской области созданы все условия для «безопасного голосования», - Наталья Назарова
Артем Фоменков: «Новые технологии облегчают нашу жизнь»
В рамках акции #МыВместе нижегородский губернатор сдал кровь
В День России в Нижнем Новгороде пройдет онлайн-концерт из «Швейцарии»
Нижегородский инцел Поднебесный требует через суд снять запрет на посещение парков
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 10 июня 2020 года: На Автозаводе уже более 1,2 тысячи зараженных
Павел Зубеев: «Будут приняты все меры, чтобы свести к минимуму риски заражения во время голосования за поправки в Конституцию»
Аукцион на право строительства нижегородского фуникулера пройдет осенью
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года составляет 6026 человек
Артем Кавинов: «Электронный формат голосования позволит нижегородцам в безопасном режиме выразить свою гражданскую позицию»
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Богородском районе