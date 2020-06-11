Людмила Захарова: «Во время онлайн-голосования о поправках в Конституцию нижегородцам гарантирован высокий уровень безопасности»

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:42:58+03:00

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На предстоящем голосовании о поправках в Конституцию 1 июля 2020 года нижегородцам будут доступны два формата голосования – традиционный и дистанционный. О преимуществах онлайн-голосования рассказала директор дворца культуры в Заволжье Людмила Захарова.

- Наше общество сейчас развивается навстречу цифровым технологиям, поэтому многие процессы неизбежно переходят в онлайн, - напоминает Людмила Захарова. – Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию – это первый такой опыт в регионе. Чтобы гарантировать высокий уровень безопасности, была проведена большая подготовительная работа, в том числе и с точки зрения кибербезопасности. Поэтому у нас нет причин опасаться сбоев при онлайн-голосовании или утечки данных пользователей.

Вместе с тем, по мнению директора Дворца культуры, удаленная форма голосования очень удобная.

- Традиционно заволжский Дворец культуры на выборах разного уровня является одним из избирательных участков, - напомнила Людмила Захарова. – Поэтому мне хорошо известно, сколько требуется сил для обеспечения всех необходимых условий голосования. Если есть возможность провести голосование в режиме онлайн, когда никуда не нужно ходить, – это прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU