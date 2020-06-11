Анна Круглова: «1 июля мы все должны усовершенствовать главный закон нашей страны»

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:21:42+03:00

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В настоящее время Россия находится на пороге исторических перемен, ведь 1 июля всем нам предстоит усовершенствовать главный закон нашей страны. Именно поэтому так важно включиться в это событие и ответственно подойти к выбору ключевых изменений для страны. В этом уверена депутат думы Нижнего Новгорода Анна Круглова.

- Уже сейчас Нижегородская область предстала одним из самых прогрессивных регионов страны, - отметила Анна Круглова. – Все-таки у нас есть опыт участия в онлайн-голосованиях. Кроме того, мы активно внедряем самые передовые технологии.

Напомним, на этот раз голосование о внесении поправок в Конституцию пройдет в двух форматах – в дистанционном режиме и при личном посещении избирательных участков.

- Я уверена, что голосование пройдет одинаково успешно в любом из этих форматов, - полагает Анна Круглова. – Конечно, в это сложное время для страны и мира я бы рекомендовала выбрать дистанционный формат. Все-таки это безопасно и с точки зрения технологий и с точки зрения заботы о своем здоровье и здоровье близких. Разумеется, каждый сам должен определиться с подходящим ему форматом.

По мнению депутата, традиционное голосование дарит ощущение праздника, а дистанционное голосование делает нас еще современнее.

- 1 июля нам предстоит усовершенствовать наш главный закон. Но не потому, что он устарел и исчерпал себя, - уверена Анна Круглова. – Просто мир меняется, он не стоит на месте. Чтобы наша страна оставалась современной и удерживала лидирующие позиции во всех областях экономики, промышленности, науки, вместе с переменами в мире должна меняться и Конституция.

ИСТОЧНИК KP.RU